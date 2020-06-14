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  4. ABD'de ikinci Floyd vakası! Aracında uyuyan siyahi adamı öldüren polis hakkında yeni gelişme

ABD'de ikinci Floyd vakası! Aracında uyuyan siyahi adamı öldüren polis hakkında yeni gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2020 20:32 | Son Güncelleme

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'u ateş ederek ölümüne neden olan polis memurunun görevinden kovulduğu, olay yerindeki diğer polisin de idari izne çıkarıldığı bildirildi.

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölümünün yankıları devam ederken, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da da bir başka siyahinin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün AP haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, cuma günü akşam saatlerinde bir fastfood zincirinin otoparkında 27 yaşındaki Brooks'a ateş eden polis memuru Garrett Rolfe'ın görevine son verildi.

Olay yerinde bulunan diğer polis memuru Devin Brosnan ise idari izne çıkarıldı.

Atlanta Emniyet Müdürlüğü ve kent yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililer olayın kapsamlı şekilde araştırılacağını açıkladı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün kamuoyuna açıkladığı ve olayı gösteren kamera görüntülerine göre Rayshard Brooks, cuma günü akşam saatlerinde Wendy's adlı fastfood restoranının önünde "arabaya servis" için beklediği sırada aracında uyuyakalmış, daha sonra polisin ikazı üzerine aracını park yerine çekmişti.

Daha sonra kendisine alkol testi yapan polisler, Brooks'u alkol testini geçemediği gerekçesiyle kelepçelemeye çalışmış, buna direnen siyahi Amerikalı ile polisler arasında arbede yaşanmıştı.

Yaşanan boğuşmada polisin elektroşok tabancasını alan Rayshard Brooks, polislerden kurtularak kaçmaya başlamıştı. Görüntülere göre Brooks, elektroşok tabancasını kendisini takip eden polise doğrulttuğu sırada polis memuru Garrett Rolfe tarafından yakın mesafeden 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Polis, siyahi Amerikalının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını duyurmuştu.

Olayın duyulmasının ardından kentte büyük protestolar yaşanmış ve artan baskı sonrasında Atlanta Polis Şefi Erika Shields istifa etmişti.

Dün olayın yaşandığı Wendy's'in önünde de protesto düzenlenmiş ve daha sonra restoran ateşe verilmişti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, polis dün çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde Floyd için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti. (AA)

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