ABD’de ilk: Kızılderili İçişleri Bakanı atanabilir

Joe Biden başkanlık seçim kampanyası sırasında, azınlık uluslarına yönelik planlarını kampanya web sitesinde, "Azınlıkların ve kabilelerin federal hükümetin en üst kademelerinde bir koltuğu olacak ve onların hükümette söz sahibi olmasını sağlayacağım" şeklinde ifade etmişti.

Kızılderili kökenli olan Deb Haaland, halihazırda Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komitesi'nin başkan yardımcısı olarak görev yaparken İçişleri Bakanı olursa bu göreve gelen ilk Kızılderili Bakan olacak.

‘FEDERAL HÜKÜMETE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞEBİLİR’

Potansiyel İçişleri Bakanı olma durumu sorulan Haaland, "Her şeyden önce, Bakan olmam Kızılderili ülkesi için çok şey ifade edecek," dedi. "Sharice ve ben yemin ettiğimizde herkes çok mutluydu. Çok eski zamanlardan beri burada olan bir grup insan için gerçekten temsil edildiklerini bilmek çok şey ifade ediyor. İnsanların federal hükümete bakışını gerçekten değiştireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Haaland, " Yüzyıllar boyunca meydana gelen Kızılderililere karşı korkunç uygulamalar, kızıl derili halkı ve onların tüm gönül yaraları için biz burdayız. Bu şeyleri düzeltmek ve bizi herkesin sesinin önemli olduğunu söylediğimiz ülkemizi yeni bir çağa taşımak için buradayız” şeklinde konuştu.

ABD’de yaklaşık 5,5 milyon Kızılderili kökenli kişi bulunuyor. Kamuya açık kaynaklarda, ABD'de resmen tanınan 567 yerli kabile bulunduğu, bunlardan 326'sının çoğunlukla ülkenin orta batı ve kuzey kesimlerinde kendilerine ayrılan rezervasyonlarda yaşadığı belirtiliyor.

