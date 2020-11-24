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ABD’de ilk: Kızılderili İçişleri Bakanı atanabilir

24.11.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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ABD’de ilk: Kızılderili İçişleri Bakanı atanabilir

Seçimden önce azınlık haklarına çokça değinen ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın, sırasıyla açıkladığı kabine üyelerinde İçişleri Bakanlığı görevine Deb Haaland’ı getirmesi bekleniyor. Deb Haaland, eğer atanırsa ABD tarihinin ilk Kızılderili bakanı olacak.

ABD’de Başkan seçilen Joe Biden danışmanlarını ve Kabine üyelerini sırasıyla açıklamaya devam ederken ortaya çıkan bir isim, Biden yönetimine tarihi bir ilki gerçekleştirme fırsatı verebilir.

NY Times’ın ABD’nin önemli siyasi yayın organlarından biri olan Politico’ya dayandırdığı haberinde, Demokrat Parti’nin düzinelerce üyesinin seçilmiş Başkan Joe Biden’a New Mexico Temsilcisi Deb Haaland'ı İçişleri Bakanı olarak atamasını onaylayan mektuplar gönderdiğini söyledi.

Kızılderili kökenli olan Deb Haaland, halihazırda Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komitesi'nin başkan yardımcısı olarak görev yaparken İçişleri Bakanı olursa bu göreve gelen ilk Kızılderili Bakan olacak.

2018’de Haaland ve Temsilci Sharice Davids, Kongre'ye seçilen ilk iki Kızılderili kadın olmuşlardı.

SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERMİŞTİ

Joe Biden başkanlık seçim kampanyası sırasında, azınlık uluslarına yönelik planlarını kampanya web sitesinde, "Azınlıkların ve kabilelerin federal hükümetin en üst kademelerinde bir koltuğu olacak ve onların hükümette söz sahibi olmasını sağlayacağım" şeklinde ifade etmişti.

‘FEDERAL HÜKÜMETE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞEBİLİR’

Potansiyel İçişleri Bakanı olma durumu sorulan Haaland, "Her şeyden önce, Bakan olmam Kızılderili ülkesi için çok şey ifade edecek," dedi. "Sharice ve ben yemin ettiğimizde herkes çok mutluydu. Çok eski zamanlardan beri burada olan bir grup insan için gerçekten temsil edildiklerini bilmek çok şey ifade ediyor. İnsanların federal hükümete bakışını gerçekten değiştireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Haaland, " Yüzyıllar boyunca meydana gelen Kızılderililere karşı korkunç uygulamalar, kızıl derili halkı ve onların tüm gönül yaraları için biz burdayız. Bu şeyleri düzeltmek ve bizi herkesin sesinin önemli olduğunu söylediğimiz ülkemizi yeni bir çağa taşımak için buradayız” şeklinde konuştu.

ABD’de yaklaşık 5,5 milyon Kızılderili kökenli kişi bulunuyor. Kamuya açık kaynaklarda, ABD'de resmen tanınan 567 yerli kabile bulunduğu, bunlardan 326'sının çoğunlukla ülkenin orta batı ve kuzey kesimlerinde kendilerine ayrılan rezervasyonlarda yaşadığı belirtiliyor.

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