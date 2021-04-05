ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Oklahoma polis şefi Wade Gourley, olay anına ait görüntüleri bilerek yayınladıklarını, olayda ya da hapishane ihmal olmadığının görülmesini istediklerini ve gelecekte de bu konudaki şeffaflığın devam ettirileceğini belirtti.

Williams bu yıl ABD'de hayatını kaybeden beşinci mahkum olurken olaydan sonra, hapishanelerdeki kötü koşulları ve güvenlik görevlilerinin mahkumlara sert müdahalesini protesto için bir dizi gösterici eylem yaptı.

Oldukça kanlı olayların bulunduğu videoda çıkan olaylara son vermek için polisin olay yerine geldiği ve dizlerinin üzerine çökmüş durumda olan gardiyanın boğazına bıçak dayayan mahkum 34 yaşındaki Curtis Montrell Williams'ın vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Oklahoma Polis Departmanı tarafından cuma günü yayınlanan şiddet dolu video büyük yankı uyandırdı. Eyalet hapishanesinde çıkan olayda mahkumlar bir gardiyanı esir alarak saldırdı ve dövdü.

Mahkum Williams'ı vuran polisin 23 yaşında Coy Gilbert adlı bir çavuş olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı açıklanırken, Gilbert'ın soruşturma devam ederken idari izne ayrıldığı da ifade edildi.

Gourley, polislerin içeri girip olaya müdahale etmesini savunurken 'Bu bir rehine alma olayıydı. Görevlimizin dövülmesine ve hatta öldürülmesine göz yumamazdık.' dedi. Polis şefi, öldürülen mahkumun durumunu anında kontrol edemediklerini zira çıkan olaylar sırasında orada bulunan 37 mahkumun serbestçe dolaşır halde olduğunu ve durumun tehlikesini dile getirdi. Polislerin hemen bir plan yapmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Öldürülen mahkum Williams'ın ailesi ise duruma tepki göstererek yetkililerin olaya müdahalesini elşetirdi ve şef Gourley ile olaya karışan iki polisin istifa etmesini istedi.



