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ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

05.04.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki hapishanede çekilen video görüntüleri polis tarafından yayınlanınca yer yerinden oynadı. Hapishanede görevli bir gardiyana saldıran mahkumlar adamı dövüp bıçaklarken polis bıçağı elinde tutan mahkumu vurarak etkisiz hale getirdi.

Oklahoma Polis Departmanı tarafından cuma günü yayınlanan şiddet dolu video büyük yankı uyandırdı. Eyalet hapishanesinde çıkan olayda mahkumlar bir gardiyanı esir alarak saldırdı ve dövdü.

Oldukça kanlı olayların bulunduğu videoda çıkan olaylara son vermek için polisin olay yerine geldiği ve dizlerinin üzerine çökmüş durumda olan gardiyanın boğazına bıçak dayayan mahkum 34 yaşındaki Curtis Montrell Williams'ın vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Williams'ın vurulmasıyla birlikte dengesini kaybederek merdivenlerden düşen gardiyan Daniel Misquez, olay yerindeki polisler tarafından kurtarıldı. Yetkililer gardiyanın hayati tehlikesi bulunmadığı açıkladı.

Williams bu yıl ABD'de hayatını kaybeden beşinci mahkum olurken olaydan sonra, hapishanelerdeki kötü koşulları ve güvenlik görevlilerinin mahkumlara sert müdahalesini protesto için bir dizi gösterici eylem yaptı.

"BİLEREK YAYINLADIK"

Oklahoma polis şefi Wade Gourley, olay anına ait görüntüleri bilerek yayınladıklarını, olayda ya da hapishane ihmal olmadığının görülmesini istediklerini ve gelecekte de bu konudaki şeffaflığın devam ettirileceğini belirtti.

Mahkum Williams'ı vuran polisin 23 yaşında Coy Gilbert adlı bir çavuş olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı açıklanırken, Gilbert'ın soruşturma devam ederken idari izne ayrıldığı da ifade edildi.

Gourley, polislerin içeri girip olaya müdahale etmesini savunurken 'Bu bir rehine alma olayıydı. Görevlimizin dövülmesine ve hatta öldürülmesine göz yumamazdık.' dedi. Polis şefi, öldürülen mahkumun durumunu anında kontrol edemediklerini zira çıkan olaylar sırasında orada bulunan 37 mahkumun serbestçe dolaşır halde olduğunu ve durumun tehlikesini dile getirdi. Polislerin hemen bir plan yapmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Öldürülen mahkum Williams'ın ailesi ise duruma tepki göstererek yetkililerin olaya müdahalesini elşetirdi ve şef Gourley ile olaya karışan iki polisin istifa etmesini istedi.


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