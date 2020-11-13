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ABD'de inanılmaz kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü

13.11.2020 18:51 | Son Güncelleme:
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ABD'de inanılmaz kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü

ABD’nin Minnesota eyaletinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. 29 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

ABD'yi etkisi altına alan karşı yağışı bir çok eyalette hayatı felç etti. ABD’nin Minnesota eyaletindeki Monticello kasabası yakınlarında bulunan I-94 otoyolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 araç birbirine girdi.

Meydana gelen zircirleme kazasında 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yararlılar hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle çoğu TIR, olmak üzere 10'a yakın aracın yanarak kül olduğu ifade edildi. Kazanın ardından otoyol çift yönlü olarak saatlerce trafiğe kapatıldığı belirtildi.

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KAZAYA YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEP OLDU

Polisten yapılan açıklamada, kazaya yoğun kar yağışının sebep olduğu ve yanan araçlara itfaiye ekiplerinin müdahele ettiği ifade edildi. (DHA)

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