ABD'de insan uzuvlarını ormanlık alana bırakan adam tutuklandı

Olay 26 Aralık’ta Yavapai'de bulunan Prescott bölgesindeki ormanlık alanda 19 insan vücudu parçası bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine araştırma yapan polis ekipleri bir sonraki gün 5 parça daha tespit etmiş, daha sonra ormanın başka bölgesindeki bir avcı, insana ait iki kafatası bulduğunu polislere bildirirken ekipler üç kafatası daha ele geçirmişti.

Adli tıp uzmanı Dr. Jeffrey Nine, kalıntıların eğitim ve araştırmada kullanılmak üzere tasarlandığını belirtmişti. Müfettişler, her iki bölgede de bulunan gazlı bez gibi malzemeler sayesinde bunların birbiriyle ilişkili olduğunu ve aynı şüpheliyle bağlantılı olduğunu ifade etmişti.

Bulgular, soruşturmayı yürüten polis ekiplerini Washington eyaletindeki Seattle’daki yakın zamanda kapatılan Future GenX adlı şirkete götürdü. azcentral'ın haberine göre, söz konusu şirket, araştırmalar için kadavra sağlıyordu ve sahibi 59 yaşındaki Mitchell’dı.

Ekipler, Mitchell’in Seattle’dan 5 insan kadavrasıyla ayrıldığını bildirdi. Bölge şerifi Scott Mascher, yaşananların hayal dahi edilemeyeceğini, bedenlerini araştırmalara bağışlayanların aileleri adına çok üzgün olduğunu ifade etti.

Mitchell hapse atılırken 29 insan uzvunun uygun olmayan şekilde taşınmasıyla suçlanıyor.

