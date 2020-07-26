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ABD’de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında ateş açıldı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 20:21 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletindeki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında ateş açıldı: 1 ölü

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemler devam ediyor. Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde düzenlenen protestolar sırasında göstericilerin üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 gösterici hayatını kaybetti.

ÖNCE ARACIYLA PROTESTOCULARIN ARASINA DALDI

Görgü tanıkları, protestolar sırasında bir kişinin aracı ile kalabalığın arasında daldığını ve aracın etrafının kuşatılması ile sürücünün göstericilere ateş açtığını iddia etti.

Eylemciler tarafından kaydedilen görüntülerde korna sesinin ardından 8 el silah sesi duyulurken, eylemciler ise sağ sola kaçmaya başlıyor. Silah seslerinin ardından göstericilerden birinin yerde hareketsiz şekilde yattığı görülürken, olay yerine gelen polis ekipleri göstericiye müdahale ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN EYLEMCİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Polis Sözcüsü Katrina Ratliff, yaptığı açıklamada olayın Austin’deki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında yerel saatle 22.00 sularında meydana geldiğini aktardı. Sözcü Ratliff, vurulan göstericinin hayatını kaybettiğini ve morga nakledildiğini açıklarken, hayatını kaybeden eylemcinin kimliği hakkında bilgi paylaşmadı. Ratliff, mağdurun bir tüfek taşıyor olabileceği iddiasında bulunurken, saldırganın gözaltında olduğunu duyurdu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimi günlerde Chicago’daki bir cenaze töreni sırasında 15 kişinin vurularak, yaralanması üzerine kritik bölgelerde ayaklanmaları bastırmak için federal güvenlik güçlerini kullanacağını açıklamıştı. Trump’ın açıklaması sonrası Seattle, Louisville, New York, Omaha, Oakland, Los Angeles ve Richmond gibi kentlerde halk yeniden sokaklara inmiş ve kararı protesto etmişti. (İHA)

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