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ABD'de, işlediği düzinelerce suçu itiraf eden eski polis memuruna 11 defa müebbet

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2020 01:32 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde, 13 tecavüz ve 13 cinayetten yargılanan eski polis memuru Joseph James DeAngelo, 11 defa müebbet cezası aldı. 74 yaşındaki DeAngelo, zaman aşımına uğrayarak saptanamamış 53 suçun ve 87 mağdurun sorumluluğunu da kabul etti. Duruşma hakiminin kararını açıklamadan önce, "Sanık merhameti hak etmiyor" sözleri salonda uzun süre alkışlandı.

ABD'de, işlediği düzinelerce suçu itiraf eden eski polis memuruna 11 defa müebbet

"California katili" lakaplı,13 tecavüz ve 13 cinayetten sorumlu eski polis memuru Joseph James DeAngelo, bugün yapılan duruşmasında karar açıklanmadan önce, işlediği tüm suçlardan dolayı ''gerçekten üzgün'' olduğunu söyledi.

74 yaşındaki katil DeAngelo, haziran ayında, kendisine ölüm cezası verilmesini önleyen bir savunma anlaşması kapsamında, 1975 ve 1986 yılları arasında işlediği tecavüz ve cinayetleri kabul etmişti.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN ÇOK SAYIDA SUÇU DAHA KABUL ETTİ

Tespit edilen 26 suçun dışında işlediği başka suçları da kabul eden seri katil ve tecavüzcü DeAngelo’nun yaptığı itirafla, zaman aşımına uğrayan birçok faili meçhul hadise de gün yüzüne çıkmış oldu.

Ömrünün kalan kısmını hapiste geçirecek olan DeAngelo, California'nın 11 farklı ilçesinde yaşanmış toplam 53 suçun ve 87 kurbanın sorumlusu olduğunu kabul etti.

Mahkemeye tekerlekli sandalyede getirilen eski polis DeAngelo, hakkında verilecek karar açıklanmadan önce ayağa kalkarak, "Tüm ifadelerinizi dinledim, her birini ve incittiğim herkes için gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

İşlediği suçlardan sonra 40 yıl boyunca yakalanmadan yaşayan eski polis memurunun yeni bir DNA izleme yöntemi kullanılarak, 2018 yılında yakalandığı açıklandı.

"SANIK MERHAMETİ HAK ETMİYOR"

Katilin 3 gün süren davasının, mağdurların ve akrabalarının çokluğundan dolayı bir üniversitenin balo salonunda düzenlendiği bildirilirken, duruşma hakiminin kararını açıklamadan önce, "Sanık merhameti hak etmiyor." sözlerinin salonda uzun süre alkışlandığı kaydedildi.

(AA)

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