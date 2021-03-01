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ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

01.03.2021 19:35 | Son Güncelleme:
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ABD'de Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 27 Şubat'ta onayladığı Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımına başlandığını duyurdu.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, dün gece 3,9 milyon doz Johnson&Johnson aşısının yola çıktığını ve en erken yarın sabah eyaletlerdeki sağlık merkezlerine ulaşarak uygulanmaya başlanabileceği bilgisini paylaştı.

TEK DOZ OLARAK UYGULANACAK

Johnson&Johnson aşısının tek doz vurulduğuna işaret eden Walensky, aşının buzdolabı ısısında korunabilir olması nedeniyle nakliye ve uygulamada çok kolaylık sağlayacağının, bunun da ülkedeki aşılamayı hızlandıracağının altını çizdi.

ACİL DURUM KULLANIMINA ONAY VERİLMİŞTİ

FDA, 26 Şubat’ta bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından yeşil ışık yakılan Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil durum kullanımına 27 Şubat’ta onay vermişti.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olmuştu.

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YÜZDE 66 ETKİLİ

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, ilk defa İngiltere ve Güney Afrika'da görülen Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı yeni varyantının ABD’de de ortaya çıkmasıyla tekrar bir salgın dalgasına neden olabileceği uyarısında bulunmuş, Johnson&Johnson aşısının zamanlamasının ümit verici olduğuna işaret etmişti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'ye göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 75 milyona yaklaşmış durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 49,8 milyondan fazla kişiye ilk doz, 24,8 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı. (AA)

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koronavirüs (Covid-19)

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