HABER
  4. ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı

ABD'de kaçırılan bir kadın güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kurtarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

ABD'de yeni yılın ilk günü şiddet uygulanarak sevgilisi tarafından zorla götürülen kadın, sığınmaya çalıştığı evin güvenlik kamera kayıtları sayesinde kurtarıldı.

Olay ülkenin Nevada Eyaleti'ne bağlı Las Vegas kentinde meydana geldi.

GENÇ KADIN KOŞARAK YARDIM İSTEDİ

Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde, genç bir kadının evin kapısına doğru koşarak yardım istediği, arkasından gelen ve sevgilisi olduğu belirtilen adamın kadını yakalayarak yere fırlattığı, tekmelediği ve sürükleyerek götürdüğü görülüyor.

EV SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını gören ev sahibinin bildirmesi üzerine harekete geçen polis, genç kadını ve 1 aylık çocuğunu kurtardı.

GÖZALTINA ALINDI

Adı Darnell olduğu belirlenen adamın ise insan kaçırma ve aile içi şiddet suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Venezuela’da Kriz Sanayi Sektörünü de VurduVenezuela’da Kriz Sanayi Sektörünü de Vurdu
'ABD'nin 35 Hayati Noktası İran'ın Menzilinde''ABD'nin 35 Hayati Noktası İran'ın Menzilinde'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın ABD

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran’da Süleymani’nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Ruhani ile Iraklı Şii lider Sadr, Kasım Süleymani'nin evini ziyaret etti

Ruhani: Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

İranlı general Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta!

İranlı general Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta!

Irak ordusu açıkladı! Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.