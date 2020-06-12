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ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 01:48 | Son Güncelleme

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yolun ortasından yürüdüğü için gözaltına alınan iki siyahi gencin görüntüleri tepkilere neden oldu.

ABD'de kaldırım olmadığı için yolda yürüyen siyahi gençlerin gözaltına alınmasına tepki

Siyahi George Floyd'un Minneapolis'te gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatına kaybetmesine yönelik ülke genelinde protestolar devam ederken, 4 Haziran'da Oklahoma Tulsa'da yaşanan bir olay ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Polislerin üzerinde bulunan kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, iki siyahi gencin tenha bir yolda yürürken iki polis tarafından arkalarından yaklaşılarak durdurulduğu ve yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü.

Gençler polislere niye gözaltına alındıklarını sorarken polislerden biri trafiğe açık yolda yürümenin yasalara aykırı olduğunu söylediği duyuldu.

Bunun üzerine iki siyahi gencin, yaya kaldırımı olmadığı için yolda yürümek zorunda kaldıklarını belirtmelerine rağmen polisin gençleri dinlemeyerek zorla polis aracına bindirdiği görüldü.

"BENİ HAPİSTE VEYA ÖLÜ OLARAK GÖRMEK İSTİYORSUNUZ"

Görüntüde, gözaltı sırasında siyahi gençlerden biri, "Siz beni hapiste veya ölü olarak görmek istiyorsunuz." diyerek polisin ırkçı bir davranış sergilediğine vurgu yaparken, diğer gencin ise arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı yer alıyor.

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lise çağında olduğu tahmin edilen iki gencin yere yatırılıp ters kelepçe ile gözaltına alınmasına tepki yağarken, Tulsa Belediye Başkanı George Bynum olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

İlgili polis şubesinin, olaya gösterilen tepkiler üzerine polisler tarafından çekilen gözaltı görüntülerini yayınlamak zorunda kaldığı kaydedildi.

(AA)

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