HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için çok az gün kaldı! Green Card başvurulularında sona gelindi...

ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için çok az gün kaldı! Green Card başvurulularında sona gelindi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 09:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı sağlayan bir belgedir. Geçen sene başvurular 4 Ekim 2023 Çarşamba günü başladı 7 Kasım 2023 Salı gününe kadar devam etti. Sonuçlar ise 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklandı. Peki bu seneki başvurularda durum ne olacak? İşte detaylar...

ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için çok az gün kaldı! Green Card başvurulularında sona gelindi...

Green Card diğer adıyla Yeşil Kart, resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

iStock-1275592654

ÜCRETSİZ BAŞVURU

Nedeni ise ABD'nin düzenlediği ülkedeki göçmen sayısını arttırmaya yönelik bir çalışmadır. Herhangi bir ücret ödemeden başvurabileceğiniz bu uygulamanın başvuru tarihleri ise bitmek üzere.

iStock-1592170508

SON 2 GÜN!

Başvurular, Ekim ayının ilk haftasında 2 Ekim Çarşamba günü başladı. Yaklaşık bir ay sürecek olan başvuru süreci, Kasım ayının ilk haftası 5 Kasım 2024 Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de bitecek.

iStock-472067869

BENZER TARİHLER

Geçen seneki Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi ancak bunun için net bir tarih yok. Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

iStock-1497107204

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Herhangi bir ücret talep edilmeyen uygulama için çeşitli dolandırıcılık siteleri kuruldu. Bu dolandırıcılık yöntemi ile bilgilerinizi ve paranızı başka insanlara kaptırmamak için dikkat edilmesinde fayda var.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
abd başvuru green card
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'ı hedef alacak açıklamalar! "Kusura bakmasınlar ama..."

Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'ı hedef alacak açıklamalar! "Kusura bakmasınlar ama..."

İstanbul'dan acı haber! İETT, polis aracına çarptı: 1 şehit

İstanbul'dan acı haber! İETT, polis aracına çarptı: 1 şehit

Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü! 3 yaşındaki çocuğunun annesini acımasızca katletti

Boşandığı eşini konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü! 3 yaşındaki çocuğunun annesini acımasızca katletti

Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

Diyarbakır'da korkunç olay! Vücudu ikiye ayrıldı, feci şekilde can verdi

Diyarbakır'da korkunç olay! Vücudu ikiye ayrıldı, feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.