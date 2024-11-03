ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için çok az gün kaldı! Green Card başvurulularında sona gelindi...

Green Card diğer adıyla Yeşil Kart, resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

ÜCRETSİZ BAŞVURU

Nedeni ise ABD'nin düzenlediği ülkedeki göçmen sayısını arttırmaya yönelik bir çalışmadır. Herhangi bir ücret ödemeden başvurabileceğiniz bu uygulamanın başvuru tarihleri ise bitmek üzere.

SON 2 GÜN!

Başvurular, Ekim ayının ilk haftasında 2 Ekim Çarşamba günü başladı. Yaklaşık bir ay sürecek olan başvuru süreci, Kasım ayının ilk haftası 5 Kasım 2024 Salı günü Türkiye saati ile 20.00'de bitecek.

BENZER TARİHLER

Geçen seneki Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edildi ancak bunun için net bir tarih yok. Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Herhangi bir ücret talep edilmeyen uygulama için çeşitli dolandırıcılık siteleri kuruldu. Bu dolandırıcılık yöntemi ile bilgilerinizi ve paranızı başka insanlara kaptırmamak için dikkat edilmesinde fayda var.