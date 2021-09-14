ABD’de kalp krizi geçiren kişinin yoğun bakım yatağı bulunamayınca öldüğü bildirildi

Ray DeMonia’nın ailesi, verdikleri ölüm ilanında DeMonia’nın kaldırıldığı Alabama’daki hastanenin 3 eyaletteki 43 hastaneyle temasa geçerek yoğun bakım ünitesi aradığını ve ancak 300 kilometre ötedeki Mississippi eyaletinde bir ünite bulunduğunu kaydetti.

HERKESİ AŞI OLMAYA ÇAĞIRDI

Tüm yoğun bakım ünitelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarıyla dolu olduğunu ifade eden aile, ölüm ilanında DeMonia’nın anısına hastanelerde Kovid-19 dışındaki hastalara yer açılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırdı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YER BULMAK ZORLAŞIYOR

ABD’de Kovid-19 virüsünün delta varyantının neden olduğu dalga nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde yer bulmak zorlaşıyor.

Geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yayımladığı araştırma, aşı olanların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riskinin çok düşük olduğunu ortaya koydu.

CDC, geçen hafta Beyaz Saray’ın basın toplantısında aşı olmayanların olanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Alabama eyaletinde son haftalarda yoğun bakım ünitelerinin yarısından fazlasını Kovid-19 hastalarının kullanmasından dolayı sıkıntı yaşanıyor. (AA)



