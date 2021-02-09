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ABD'de kamyonet üst geçitten 21 metre aşağı düştü

09.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Wisconsin eyaletinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet 21 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağıya düştü. O anlar an be an kameraya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletindeki I-94 Milwaukee otoyolunda hızla seyir eden bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, 21 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağıya düştü.

O anlar kameraya yansıdı. Milwaukee Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kamyonetin daha sonra 21 metre yükseklikten aşağıya düştüğünü ifade etti. Yetkilier, sürücünün kaza sonrası bilincinin yerinde olduğunu ve nefes alabildiğini kaydederek, "Hastaneye kaldırılan sürücünün durumu şans eseri iyi" dedi.

Öte yandan kamyonetin düştüğü sırada yolda başka bir aracın olmaması şans olarak nitelendirildi.

(DHA)

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