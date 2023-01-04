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  4. ABD’de kan donduran görüntüler! 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına iten kadın gözaltında

ABD’de kan donduran görüntüler! 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına iten kadın gözaltında

04.01.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay ABD’nin Oregon eyaletinde yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda bir kadın, annesiyle birlikte tren istasyonunda bekleyen 3 yaşındaki çocuğu perondan tren raylarına itmişti. Yakalanan kadın gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerasını görüntüsünü yayınlayan savcılık, kadının 5 ayrı suçtan yargılanacağını ve çocuğun iyi olduğunu duyurdu. 

ABD’de kan donduran görüntüler! 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına iten kadın gözaltında

Oregon eyaletinin Portland kentinde 28 Aralık günü annesiyle tren bekleyen 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan tren raylarına iten Brianna Workman (32) adlı kadın, savcılık kararıyla 5 ayrı suçtan gözaltına alındı.

KEFALETSİZ OLARAK MAHKEME GÜNÜNE KADAR GÖZALTINDA

Savcılık, 29 Aralık’ta yaptığı açıklamayla olayın güvenlik kamerası görüntüsünü yayınlayarak Workman’ın hiçbir provokasyon olmadan 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan raylara doğru ittiğini, çocuğun yüzüstü raylara düştüğünü ve yaralandığını ifade etti. Savcılık kadının kefaletsiz olarak mahkeme gününe kadar gözaltında tutulacağını vurguladı. (DHA)

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