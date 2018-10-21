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ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2018 03:08 | Son Güncelleme

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde, bir cenaze evinde 63 bebek cesedinin kalıntısı bulundu. Cesetlerin dondurucu ve kutular içerisine saklanmış şekilde bulunduğu bildirildi.

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Detroit Polis Şefi James Craig, bir şikayet üzerine Perry cenaze evine düzenledikleri operasyonda, kutular içinde 36, dondurucuda 27 bebek cesedi kalıntısı bulduklarını bildirdi.

İSİMSİZ İHBAR MEKTUBU SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Polis yetkilileri, geçen hafta aldıkları isimsiz bir ihbar mektubu üzerine harekete geçmiş, Detroit'deki Cantrell isimli eski bir cenaze evinde tavan arasında çöp poşetleri içerisine gizlenmiş 11 bebeğe ait ceset kalıntıları bulmuşlardı. Bu olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

Michigan Eyaleti Lisans ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı, Cantrell cenaze evinin çeşitli lisans ve mali ihlaller dolayısıyla nisan ayında kapatıldığını açıklamıştı. (AA)

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ABD Michigan Detroit bebek cesedi

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