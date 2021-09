ABD'de kasırga 'cehennemi' yaşatmaya devam ediyor! Metro sular altında kaldı

ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan ve saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, “Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi. Ülkenin doğusuna ilerleyişini sürdüren kasırga, Louisiana eyaletinde yol açtığı hasarın ardından New Jersey'de de şiddetli sağanak ve fırtınaya neden olurken araçlar caddelerde su altında kaldı.

Kasırga New Jersey'de evleri paramparça ederken birçok kentin sokakları göle döndü. Metro istasyonları ise birkaç saat içinde sular içinde kalarak bir süre hizmet veremedi. New York ve New Jersey'de 'olağanüstü hal' ilan edildi.

ABD New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte meydana gelen yağış nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini Twitter hesabından duyurdu. Blasio şunları söyledi:

"Bu gece New York için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şehir genelinde rekor kıran yağmur, acımasız sel ve yollarımızda oluşan tehlikeli koşullar ile bu gece tarihi bir hava olayı ile mücadele ediyoruz.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

Twitter'da paylaşılan şok edici görüntülerde de yağmur suyunun 28. Cadde istasyonuna fışkırdığı görüldü. Görüntülere göre, şiddetli yağmurdan gelen akıntılar platformu kapladı ve raylara sıçradı.

''ALTYAPI İHMAL EDİLDİ''

Demokratik Kent Konseyi umutlu Shaun Abreu, istasyonun son günlerde yağmur suyu tarafından ikinci kez bu duruma geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: Bu neden oluyor? Çünkü istasyonun içinde ve çevresinde çöp birikmesine izin veriliyor, bu da drenajı engelliyor. Onlarca yıl altyapımızı ihmal ettik ve artık sınırına ulaştı.

BENZİN SIKINTISI BAŞLADI

Öte yandan Ida Kasırgası’nın ardından elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde benzin sıkıntısının baş gösterdiği bildirildi.

Benzin takip hizmeti GasBuddy, New Orleans ve Baton Rouge şehirlerinde benzin istasyonlarının yarısından fazlasında stokların bittiğini gösterirken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde benzin istasyonlarında pompalar çalışmıyor.

Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının durduğu ve ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) yakıt arzına destek olmak için Louisiana ve Mississippi’deki Temiz Hava Kanunu düzenlemelerini askıya aldığını belirtildi.

ABD’nin doğu yakasına yakıt sağlayan Colonial Pipeline, güvenlik nedeniyle kasırga sırasında kapanırken, pazartesi günü faaliyete yeniden başladığını duyurdu.

FİYATLAR YÜKSELDİ

GasBuddy, kasırganın ardından ülkede benzin fiyatlarının galon başına ortalama 6 sent yükseldiğini belirtti.

Eyaletteki yaygın elektrik kesintisi ise sürüyor. ABD’de elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us sitesi Louisiana’da halen 985 bin hanenin elektriksiz olduğunu gösteriyor.

New Orleans’ın doğu bölümünde altyapı hasarını giderdiklerini açıklayan eyaletin en büyük elektrik dağıtım şirketi Entergy, eyaletin tamamında elektriklerin gelmesinin 3 hafta sürebileceğini belirtiyor.

Ulusal Meteoroloji Hizmetlerinin sıcak hava uyarısı yayınladığı bölgede, hava şartlarının hasar giderme çalışmalarını yavaşlatması bekleniyor.

Kasırga Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 4 kişinin ölümüne yol açarken 1,1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisine neden oldu.