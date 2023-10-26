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ABD'de katliam yapan silahlı saldırgan yakalanamadı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Biden'dan Kongre'ye çağrı

26.10.2023 22:46 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Maine eyaletinde 18 kişiyi öldüren 13 kişiyi de yaralayan silahlı saldırgan yakalanamadı. Bölgede polis alarma geçerken, Maine eyaletinin iki ilçesi Androscoggin ve Sagadahoc de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırganın ise lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıların ardından Cumhuriyetçilere saldırı silahlarını yasaklayan tasarıyı Kongre'den geçirmeleri yönündeki talebini yineledi.

ABD'de katliam yapan silahlı saldırgan yakalanamadı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Biden'dan Kongre'ye çağrı

ABD'nin Maine eyaleti Leviston kentinde dün gece 3 ayrı bölgede silahlı saldırı düzenlendi. 18 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan silahlı saldırıdan sorumlu tutulan Robert Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu bildirildi.

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Maine Valisi Janet Mills, düzenlediği basın toplantısında, hala arandığını belirttiği zanlının Lewiston kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda, dün gece 22 olarak bildirilen hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak güncelledi.

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Maine eyaleti ordu kayıtlarında 40 yaşındaki Card'ın 2002 yılında "ABD Ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği" bilgilerine yer verilirken, ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.

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Maine Bilgi ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan bir bültende de Card'ın "lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı" bilgisi paylaşıldı.

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Maine Üniversitesinde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında, zanlının "Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri" olduğu kaydedildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Polis ve FBI saldırıda kullandığı silahla birlikte kayıplara karışan Card'ı her yerde arıyor.

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Saldırganın henüz yakalanmaması nedeniyle Maine eyaletinin iki ilçesi Androscoggin ve Sagadahoc de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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BIDEN BAYRAKLARIN YARIYA İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, "25 Ekim 2023'te Lewiston, Maine'de gerçekleştirilen anlamsız şiddet eylemlerinin kurbanlarına saygı göstergesi" olarak bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise Maine'deki toplu silahlı saldırı haberi için "yürek burkan" ifadesini kullanırken, herhangi bir kongre hareketi önerisinde bulunmadı.

KONGREYE ÇAĞRI YAPTI

Biden, Cumhuriyetçileri, saldırı silahlarını yasaklayan tasarıyı Kongre'den geçirmeye çağırdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, "Başka bir trajedinin ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyelerini ABD halkını koruma görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçileri, saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan, evrensel özgeçmiş kontrollerini yürürlüğe koyan ve silahların güvenli şekilde saklanmasını zorunlu kılan yasa tasarısının Kongre'den geçmesi için kendileriyle çalışmaya çağıran Biden, "Son saldırının fiziksel ve zihinsel yaralarını taşıyacak olan her Amerikalıya en azından bunu borçluyuz." ifadesine yer verdi.


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ABD Amerika Birleşik Devletleri silahlı saldırı

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