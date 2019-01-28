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ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2019 17:17 | Son Güncelleme

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kaybolan çocuk 2 gün sonra ormanda bulundu. Çocuk, 2 gün boyunca bir ayı tarafından korunduğunu söyledi.

ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ormanda kaybolan 3 yaşındaki çocuk iki gecenin ardından bulundu.

Salı günü babaannesinin bahçesinde 2 çocukla birlikte oyun oynarken kaybolduktan sonra Perşembe günü bulunan Casey Hathaway isimli çocuğun, ailesine ve polise iki gece boyunca bir ayının yardımıyla hayatta kaldığını söylediği öğrenildi.

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Craven polis şefi Chip Hughes da, Hathaway'ın 'Ormanda bir ayının kendisine arkadaşlık yaptığını' söylediğini belirtti. Çocuğun teyzesi Breanna Hathaway'e de aynı şeyi söylediği Facebook paylaşımıyla anlaşıldı.

Breanna Hathaway, "Tanrı onu güvende tutmak için bir arkadaş gönderdi" dedi.

Kuzey Carolina, çok sayıda siyah ayıya ev sahipliği yapıyor.


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ABD ayı Kayıp Çocuk carolina

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