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  4. ABD'de kaybolan Türk öğrencinin cesedi bulundu

ABD'de kaybolan Türk öğrencinin cesedi bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 01:50 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan Türk öğrencinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

ABD'de kaybolan Türk öğrencinin cesedi bulundu

California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

KİMLİĞİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN TEYİT EDİLDİ

Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.

Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, dün yaptığı basın toplantısında, Felik'i arama çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, San Francisco'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı. (AA)

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