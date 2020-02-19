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Kaybolan yüzük 47 yıl sonra başka ülkede bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Hayat tesadüflerle dolu. Finlandiya'da bir ormanda bulunan bir yüzük 47 yıllık bir tesadüfü ortaya çıkardı. Zira yüzük 1973 yılında ABD'de kaybolmuştu.

Kaybolan yüzük 47 yıl sonra başka ülkede bulundu!

Debra McKenna, yüzüğünü ABD'nin Maine kentinde bir mağazanın tuvaletinde ellerini yıkamak için çıkarmıştı. Ancak yüzüğü lavabonun kenarında unutan kadın bir daha yüzüğünü bulamamıştı. Bu olay yaşandığında yıl 1973 idi.

Yüzük erkek arkadaşının kadına evlilik teklif ederken verdiği yüzüktü ve çift yüzük kaybolduktan 4 yıl sonra evlenmişlerdi.

40 yıllık mutlu bir evliliğin ardından adam kanser nedeniyle 2017 yılında hayatını kaybetti.

Yıl 2020'ye geldiğinde ise Debra'nın hayatı aniden değişti.

23 yaşında Fin bir metal ustası olan Marko Saarinen ormanda metal dedektörüyle çalışırken toprak altında bir metal parçası olduğunu fark etti.

Toprağı kazdı ve bir yüzük buldu. Yüzükte 1973 yılı 'Morse Lisesi' yazıyordu.

Marko, Facebook üzerinden Morse Lisesi'nin 1973 yılı mezunları sayfasını buldu ve yüzüğün kime ait olduğunu sorarak bu sayfada paylaştı.

Debra yüzüğünün Finlandiya'da bulunduğunu duyunca şok oldu.

Kadın "Şoke oldum. Gerçekten bu yüzüğün ona ait olduğuna inanamadım. Bu yüzüğü görmem lazımdı.
Nasıl o kadar uzağa gitmiş olabilirdi ki?" dedi.

Marko yüzüğü kadına ulaştırdı. Debra yüzüğü teslim aldığında ise şu sözleri söyledi; Olumsuzluklarla dolu
bu dünyada yaşadığım şey çok dokunaklı. Bu hayatta iyi insanlar var ve onlara ihtiyacımız var."

Yüzüğün kilometrelerce ötedeki bir ülkeye nasıl ulaştığıysa gizemini koruyor.

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yüzük ABD Finlandiya orman kayıp yüzük 47 yıl

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