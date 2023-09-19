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ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu, savaş uçağındaki 'aksilik' soruşturuluyor

19.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin South Carolina eyaletinde önceki gün kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu. Pilot, uçak düşmeden önce paraşütle atlamıştı.

ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu, savaş uçağındaki 'aksilik' soruşturuluyor

Yetkililer, F-35'in enkazının Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Adı açıklanmayan pilot ise paraşütle güvenli şekilde atlaması sonrası North Charleston kentine inmişti.

Pilot paraşütle atladığında uçak otomatik uçuşa alınmış, devre dışı bırakılan aktarıcısı ve gizli teknolojisi radar takibini engellemişti.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada kaza için "aksilik" denildi, ayrıntı verilmedi.

Maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar olan F-35 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir diğer F-35 pilotunun ise Charleston Üssü'ne güvenli şekilde döndüğü duyuruldu.

İki F-35 uçağı, Atlantik Okyanusu kıyısı yakınlarında Beaufort şehrindeki bir filodaydı.

Yetkililer dün internet üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kaybolan uçağın yerinin belirlenmesi konusunda halktan yardım talebinde bulunmuştu.

Charleston Üssü’nün sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, “Kurtarma ekiplerimizin F-35'i bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen Üs Savunma Harekat Merkezi'ni arayın” denilmişti.

"BİR F-35'İ NASIL KAYBEDERSİNİZ?"

Bu çağrı ABD'de alay konusu olmuş, bazı Kongre üyeleri orduyu eleştirmişti.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden Nancy Mace, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Bir F-35'i nasıl kaybedersiniz? Bir takip cihazı nasıl olmaz? Halka neyi soruyoruz, bir jeti bulup teslim etmelerini mi?" demişti.

Son gelişmeler sonrası ABD Deniz Piyadeleri bu hafta ülke içindeki ve dışındaki tüm hava operasyonlarına iki gün ara verildiğini duyurdu.

Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, dün ve bugün geçerli kararla, tüm askeri birimlerin havacılık güvenliği konusundaki en iyi uygulamaları tartışacakları belirtildi.

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