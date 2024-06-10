ABD'de keskin nişancı soyguncuyu alnından vurdu! O anın görüntüleri ortaya çıktı

Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulunan 36 yaşındaki Sterling Alavache, Şubat ayında üstünde bomba olduğunu belirterek kendisine parayı teslim etmiş olmalarına rağmen iki banka çalışanını rehin almış ve birinin boğazına bıçak dayamıştı.

SOYGUNCU ALNINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen SWAT ekibinden bir keskin nişancı, kurşun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde soyguncuyu hedef alarak ateş etti. Alavache alnından vurularak ölürken rehineler sağ salim kurtarıldı. Polis, olayın kamera kayıtlarını 8 Haziran’da paylaştı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





