HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ABD'de keskin nişancı soyguncuyu alnından vurdu! O anın görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de keskin nişancı soyguncuyu alnından vurdu! O anın görüntüleri ortaya çıktı

10.06.2024 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde film sahnelerini aratmayan bir polis operasyonu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştiği belirtilen olayda Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) ekibinin keskin nişancısı iki banka çalışanını rehin alan soyguncuyu vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulunan 36 yaşındaki Sterling Alavache, Şubat ayında üstünde bomba olduğunu belirterek kendisine parayı teslim etmiş olmalarına rağmen iki banka çalışanını rehin almış ve birinin boğazına bıçak dayamıştı.

e

SOYGUNCU ALNINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen SWAT ekibinden bir keskin nişancı, kurşun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde soyguncuyu hedef alarak ateş etti. Alavache alnından vurularak ölürken rehineler sağ salim kurtarıldı. Polis, olayın kamera kayıtlarını 8 Haziran’da paylaştı.

q

r

t

w

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ablasını rahatsız eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü!Ablasını rahatsız eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü!
Yer: İzmir! Feci zincirleme kaza: Araçlar yandı... 6 yaralıYer: İzmir! Feci zincirleme kaza: Araçlar yandı... 6 yaralı
Liderlerden ilk kare! Erdoğan böyle karşıladıLiderlerden ilk kare! Erdoğan böyle karşıladı
Anahtar Kelimeler:
Keskin Nişancı soygun abd
En Çok Okunan Haberler
10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var

10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var

Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

İstanbul'da kabus uyandı: Görür görmez kaçın!

İstanbul'da kabus uyandı: Görür görmez kaçın!

40 bin TL maaşı var, çalışacak eleman yok! 'Her ay zam yapıyorlar'

40 bin TL maaşı var, çalışacak eleman yok! 'Her ay zam yapıyorlar'

Pitbull dehşeti kamerada! Parkta kediyi parçaladı, sahibine de saldırdı

Pitbull dehşeti kamerada! Parkta kediyi parçaladı, sahibine de saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.