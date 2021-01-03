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ABD’de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü

03.01.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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ABD’de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Winona kentinde bulunan Starrville Metodist Kilisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Smith County Şerif Ofisi Sözcüsü Larry Christian, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Teksas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, “Kalplerimiz bu korkunç trajedide ölenlerin ve yaralananların aileleriyle ve mağdurlarla birlikte" ifadelerini kullandı.

Abbott, “Şüpheliyi yakalayan kolluk kuvvetleri için minnettarım ve Teksas’ta bu korkunç olaydan etkilenenler için dua etmemizi rica ediyorum. Teksas Eyaleti, adaletin yerine getirilmesini ve Starrville topluluğunun bu süre zarfında ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak için ilk müdahale ekipleri ve yerel yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyor” dedi. (İHA)

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