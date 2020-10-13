ABD'de kıllı tırtıl alarmı: Dayanılmaz bir acıya sebep oluyor!

Perşembe günü, Virginia Ormancılık Dairesi'nin (VDOF) sağlık ekibi, Doğu Virginia'daki ilçelerde kedi tırtılı görüldüğüne dair birkaç bildirim aldıklarını açıkladı.

CBS News'e göre, güney flanel güvesinin larvası olan kedi tırtılı, ABD'deki en zehirli tırtıllardan biri.

National Geographic'e göre tırtılın kürkü, deriye yapışan zehirli dikenleri gizliyor ve yaratıkla herhangi bir temas, kişide “dayanılmaz bir acıya” neden olabiliyor.

Virginia Tech'deki Böcek Tanımlama Laboratuvarı'ndan teşhis uzmanı Theresa Dellinger, perşembe günü CNN'e, "Bu tırtıl uzanıp da sizi ısırmaz ancak biri bu kıllara dokunursa toksinlerini salar ve siz de buna tepki verirsiniz" dedi.

Michigan Üniversitesi'ne göre, kedi tırtılıyla temas etmek şişmiş bezeler, ateş, kaşıntılı kızarıklık, kas krampları ve kusmayı içeren bir tepkiye neden olabiliyor.

WPEC'e konuşan Shores Hayvan Kliniği'nden Dale Porcher, arı veya yaban arısı sokmalarından farklı olarak, kedi tırtılından kaynaklanan acının "8 ila 12 saat sürebileceğini" söyledi.

Tırtılın en yaygın bulunduğu yer ülkenin güneyi ve normalde parklarda veya binaların yakınında görülüyor.

