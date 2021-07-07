ABD'de kısırlaştırılan yüzlerce kişiye tazminat ödenecek

California'da kısırlaştırılan binlerce kişiye tazminat ödemesine ilişkin karar, Eyalet Meclisi tarafından kabul edildi.

Vali Gavin Newsom'ın onayının ardından yürürlüğe girecek karar uyarınca; California, Virginia ve Kuzey Carolina'nın ardından yaşları 13'e kadar varan "kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödeyen üçüncü eyalet" olacak.

California'da zorla kısırlaştırma uygulamaları 1909'lara kadar giderken, resmi rakamlarda 20 binden fazla kişinin kısırlaştırıldığına işaret ediliyor.

Karar kapsamında, cezaevlerinde zorla kısırlaştırılan mahkumlara da tazminat ödeneceği kaydedilirken, ABD'li insan hakları aktivistleri, tazminattan kısırlaştırma mağdurlarından hayatta olan yaklaşık 600 kişinin yararlanabileceğini belirtiyor.

ÖJENİK HAREKETİ

Eyalette 2014'te çıkan yasaya göre, cezaevlerinde doğum kontrol amacıyla kısırlaştırma uygulamaları yasaklanırken; "zorunlu sağlık gerekçeleriyle" kısırlaştırmaya devam edilmişti.

Öjenik Hareketi (eugenics movement) 1930'lu yıllarda zirve yaparken; taraftarları, zihinsel hastalıkları, fiziksel engelleri ve diğer istenmeyen özellikleri olan kişileri kısırlaştırmayla daha üstün bir insan ırkını elde edilebileceğine inanıyordu.

(AA)

