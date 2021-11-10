HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Kongre baskınına katılan "QAnon Şamanı" hakkında 51 ay hapis istendi

ABD’de Kongre baskınına katılan "QAnon Şamanı" hakkında 51 ay hapis istendi

10.11.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley hakkında savcılığın 4 yıl 3 ay hapis cezası talep ettiği açıklandı.

ABD’de Kongre baskınına katılan "QAnon Şamanı" hakkında 51 ay hapis istendi

Kongre Baskını sırasında boynuzlu bir başlıkla yüzü boyalı halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley hakkında savcılık 51 ay hapis cezasına ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik ve 2 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

Chansley'nin ceza duruşması 17 Kasım'da yapılacak.

KONGRE BİNASINA GİREN GRUBUN ARASINDAYDI

Kongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı? İşte detaylar…ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı? İşte detaylar…

Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.

Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti. (AA)

Trump'ın Kongre baskınıyla ilgili Beyaz Saray kayıtlarını gizli tutma talebi reddedildiTrump'ın Kongre baskınıyla ilgili Beyaz Saray kayıtlarını gizli tutma talebi reddedildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde depremEndonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Olay yaratan 10 Kasım paylaşımı!

Olay yaratan 10 Kasım paylaşımı!

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.