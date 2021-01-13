HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar etti

ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar etti

13.01.2021 22:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar etti

ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişinin evinde hayatına son verdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.

Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia’nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.

Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington’da gözaltına alınmıştı.

Kongreye “yasal olmayan giriş” ve “sokağa çıkma yasağı ihlali” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Gitmesine sayılı günler kala flaş kararGitmesine sayılı günler kala flaş karar
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Belçika'daki gösterilerde polis merkezinin girişi ve bir araç ateşe verildi

Belçika'da ortalık karıştı!

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İtalya'da koalisyon ortaklarından Italia Viva partisi hükümetten çekildi

İtalya'da koalisyon krizi!

Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

Uzaydaki çarpıcı deneyde yeni adım! Dünya'ya geri getiriliyor

Rusya’da milyarder Aminov’un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

Rusya'da milyarderin malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

ABD’den İran’a karşı yeni yaptırımları açıkladı

Gitmesine sayılı günler kala flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.