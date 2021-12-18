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  4. ABD'de korku dolu anlar! Canlarını kurtarmak için bina dışındaki boruya tutunarak indiler

ABD'de korku dolu anlar! Canlarını kurtarmak için bina dışındaki boruya tutunarak indiler

18.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New York kentinde bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangından kaçan 2 kişi, binanın dışındaki boruya tutunarak aşağı indi.

ABD’nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde yer alan çok katlı bir binada yangın çıktı.

BORUYA TUTUNARAK İNDİLER

Binanın 4’üncü katındaki bir dairede çıkan yangının ardından 2 kişi, dairenin penceresinden bina dışındaki boruya tutunarak, 4’üncü kattan aşağı indi. Bina dışında bekleyen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangından kaçan 2 kişiye yardım etti.

New York İtfaiye Departmanı tarafından müdahale edilen yangında, 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü itfaiye eri toplam 8 kişi yaralandı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, dairenin içinde birkaç elektrikli bisiklet bulunduğu ve yangının bisikletlerdeki bir elektrik kaçağının neden olabileceği belirtildi.

(İHA)

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yangın
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