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ABD'de korkunç cinayet! Ev sahibi 'evden çık' dedi, kiracı parçalara ayırıp buzluğa attı

28.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Chicago şehrinde meydana gelen korkunç cinayet olayında 36 yaşındaki kiracı Sandra Kolalou, 69 yaşındaki ev sahibi Frances Walker'ı öldürmekle suçlanıyor. Parçalanmış cesedi dondurucuya tıkılmış halde bulunan ev sahibinin, Kolalou hakkında farklı zamanlarda polise pek çok kez şikayette bulunduğu ve evinden çıkmasını isteği ortaya çıkarken, polislerin şikayetleri dikkate almadıkları belirtildi.

ABD'de korkunç cinayet! Ev sahibi 'evden çık' dedi, kiracı parçalara ayırıp buzluğa attı

Korkunç olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinin Kuzey Yakası'nda meydana geldi. Kiracısının oturduğu evdeki odaları başkalarına kiraladığını öğrenen ev sahibi Frances Walker, dehşet veren bir cinayete kurban gitti.

Kiracısı Sandra Kolalou'yu davranışlarından ötürü birçok kez polise şikayet eden ancak bir çözüm bulamayan Walker, 10 Ekim'de yaşadığı evde öldürüldü. Yaşlı kadının cesedinin parçaları evin buzluğunda bulunurken, konuyla ilgili kiracı Sandra Kolalou tutuklandı.

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Polis Walker'ın cinayetten bir gün önce Kolalou'nun kapısına tahliye ihbarı astığını doğrularken, Chicago Polis Şefi Brendan Deenihan, verdiği demeçte, "korkunç eylemin" fitilini ateşleyenin de bu tahliye ihbarı olduğunu dile getirdi. Kolalou, birinci derece cinayetin yanı sıra, cinayete bağlı cesedi gizlemek ve ağırlaştırılmış saldırı ile suçlanıyor.

BİRÇOK KEZ EVİNDEN ÇIKARMAK İSTEMİŞ

Walker'ın akrabaları kiracının en ağır şekilde ceza almasını isterken, yaşlı kadının Kolalou'yu evinden çıkarmak için birçok kez girişimde bulunduğunu ancak polislerin hiçbir şekilde önlem almadıklarını savundular.

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DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan bir görgü tanığı aylar önce kiracının yaşlı kadını yine öldürme teşebbüsünde bulunduğunu, kadının çığlık çığlığa koşarak yardım istediğini öne sürdü. Kolalou'nun 31 Ekim'de tekrar mahkemeye çıkması bekleniyor.

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Kiracı ev sahibi abd

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