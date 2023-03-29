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ABD’de korkunç kaza! Çekici, kazaya müdahale eden polis araçlarını biçti

29.03.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New Jersey eyaletinde çekici, eyaletler arası yoldaki trafik kazasına müdahale eden polis araçlarını biçti.

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Allamuchy kasabasından geçen eyaletler arası yoldaki trafik kazasına müdahale eden polisler ölümden döndü. Kaza bölgesinde bulunan polis araçlarını karşı şeritten gelen çekici çarptı. 23 Şubat’ta yerel saatle 23.30 sularında meydana gelen kazaya ait araç içi ve vücut kamerası görüntüleri New Jersey Ulaştırma Departmanı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, karşı şeritten üzerlerine doğru gelen çekiciyi fark eden polisler, hızla kendilerini yolun dışına attığı görülürken, polislerin kazanın ardından yaralanan olup olmadığını sorduğu duyuldu.

Allamuchy İtfaiyesi, kazaya karışan çekicinin, kapalı kasa kamyon çektiğini aktararak, polis araçlarının kazada büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.

Çekicinin şoförünün dikkatsiz araç kullanmaktan ceza aldığı bildirildi.

(İHA)

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trafik kazası abd

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