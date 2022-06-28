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ABD'de korkunç kaza! Kamyona çarpan yolcu treni raydan çıktı: En az 3 ölü, çok sayıda yaralı var

28.06.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Missouri eyaletinde, içerisinde 243 yolcunun bulunduğu tren, kamyonla çarpışarak raydan çıktı. Korkunç kazaya ilişkin yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD'de korkunç kaza! Kamyona çarpan yolcu treni raydan çıktı: En az 3 ölü, çok sayıda yaralı var

ABD’de, içerisinde 243 yolcu bulunan tren raydan çıktı. Feci kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, en az 3 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi...

ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında meydana gelen olayda Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içinde 243 yolcu ve 12 görevli bulunan tren hemzemin geçitte bir kamyonla çarpıştı. Yetkililer çarpışma sonucu trendeki 2 lokomotif ile 8 yolcu vagonunun raydan çıktığını söyledi.

EN AZ 50 YARALI

Missouri Eyaleti Otoyol Polisi yaşanan kazada 3 kişinin öldüğünü bildirdi. ABD Ulusal Demiryolu Şirketi (Amtrak) ise olayda ölenlerin yanı sıra yaralıların da bulunduğunu açıklarken yaralananların sayısı hakkında bilgi vermedi. Görgü tanıkları bazı yolcuların kanlar içinde olduğunu ifade ederken ABD basını kazada en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Bir hastane personelinin aktardığına göre 3 kişi ise ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Missouri Eyaleti Valisi Mike Parson resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken Eyalet Kamu Güvenliği yetkilileri Otoyol Polisi ve diğer acil durum ekiplerinin olaya müdahale ettiğini açıkladı.

Amtrak şirketi yetkilileri ise kazanın hemzemin geçitte bulunan kamyonun trenin geçişini engellemesi sebebiyle meydana geldiğini ifade etti. (İHA)

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