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ABD'de korkunç olay! Araba kalabalığın arasına daldı

22.11.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsü, arabasını yolda kalabalığın üzerine sürdü. Olayda ölenlerin olduğu ifade edilirken 23 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'de korkunç olay! Araba kalabalığın arasına daldı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığa hızla daldığı yer alıyor. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Olayda kaç kişinin öldüğü bilgisi henüz paylaşılmadı.

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ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralıABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

23 KİŞİ YARALANDI

Olayda 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını söyleyen Thompson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

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Olayın ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.

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Kaynak: AA

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