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ABD'de korkunç olay! Dükkanını yağmalamak isteyen göstericilere kılıçla müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2020 22:22 | Son Güncelleme

ABD’de George Floyd’un cinayetinin ardından başlayan protestolar sırasında eylemciler bir dükkanı yağmalamak istedi. Kılıçla göstericilere müdahale etmek isteyen dükkan sahibi göstericiler tarafından taş ve sopalarla dövülerek hastanelik edildi.

ABD'de korkunç olay! Dükkanını yağmalamak isteyen göstericilere kılıçla müdahale etti

ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor.

KENDİSİNİ VE DÜKKANINI KILIÇLA KORUMAK İSTEDİ

Teksas eyaletindeki Dallas kentinde bulunan Victory Park bölgesinde eylemciler dün gece protestolar sırasında bir dükkanı yağmalamak istedi. Dükkan sahibinin kendini ve dükkanını korumak için kılıç kullanmasının ardından eylemciler tarafından taş ve sopa kullanılarak etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen dükkan sahibi protestocular tarafından linç edildi.

"STABİL DURUMDA OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Dallas Polis Departmanı Sözcüsü Carlos Almeida, yaptığı açıklamada, “Bilgi almaya çalışıyoruz, ancak şu anda elimizde çok az şey var. Kurban, memurlar gelmeden önce hastaneye nakledildi. Az önce stabil durumda olduğunu öğrendim. Çağrı bıçaklı saldırı olarak bize yansıdı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Minnesota’da başlayan Floyd cinayeti eylemleri tüm ülkeye yayıldı. Birçok eyalette polis gücünün yetersiz kalması nedeni ile Ulusal Muhafızlar sokağa indi. (İHA)

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