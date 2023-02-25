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ABD'de korkunç olay! Öğretmenini öldüresiye dövdü, sebebi ise şaşkına çevirdi

25.02.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde bir öğrenci öğretmenini öldüresiye dövdü. Lise öğrencisinin, öğretmenini derste oyun konsolunu elinden aldığı için dövdüğü belirtilirken, aldığı darbeler sonucunda bayılan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki bir lisede meydana geldi. 17 yaşında öğrenci, derste oyun konsolunun elinden alındığı gerekçesiyle öğretmenini öldüresiye darp etti. Aldığı darbelerle bayılan öğretmen hastaneye kaldırılırken saldırgan öğrenci gözaltına alındı.

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ÖĞRETMENİNİ DÖVDÜ

ABD'nin Florida eyaletinde 17 yaşında bir lise öğrencisi, derste taşınabilir oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü. Çevredekilerin yardımlarıyla öğretmenden uzaklaştırılan lise öğrencisi gözaltına alınırken, yerde baygın halde yatan öğretmen ise hastaneye kaldırıldı.

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"BU ÖĞRENCİNİN EYLEMLERİ KESİNLİKLE KORKUNÇ"

Polis şefi Rick Staly olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu öğrencinin eylemleri kesinlikle korkunç ve yersiz. Umuyoruz ki darp mağduru öğretmen fiziksel ve psikolojik olarak sağlığına kavuşur. Saldırgan, çocuk Adalet Bakanlığına teslim edildi ve ağır darp ile suçlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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