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ABD’de korkunç olay... Yolcu uçağının tekerlek yuvasında ceset bulundu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.12.2024 10:47
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Chicago'dan Maui'ye uçan United Airlines’a ait bir uçakta, iniş sonrası tekerlek yuvasında ceset bulundu.

ABD’de korkunç olay... Yolcu uçağının tekerlek yuvasında ceset bulundu!

Salı günü öğleden sonra Kahului Havalimanı’na inen UA202 sefer sayılı uçakta yapılan incelemede, ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında bir ceset olduğu belirlendi. Maui Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.

AÇIKLAMA YAPILDI

United Airlines, cesedin tekerlek yuvasına nasıl veya ne zaman girdiğinin henüz belirlenemediğini duyurdu. Hava yolundan yapılan açıklamada, “Salı günü Maui’deki Kahului Havalimanı’na iniş sonrası, ana iniş takımlarından birinin tekerlek yuvasında bir ceset bulundu. Bu alan yalnızca uçağın dışından erişilebilir bir bölgedir” ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

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uçak abd
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