ABD’de korkutan gelişme! 5 yaşındaki çocuğun ölümü ilk olabilir

Bu yeni hastalıkta ağır Covid-19’un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtilerinin de görüldüğü ifade edildi.

Kawasaki hastalığında, orta büyüklükteki damarlarda inflamasyonun geliştiği ve bu durumun da damarların şişmesine neden olduğu belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Cuma günü yaptığı açıklamada, beş yaşındaki çocuğun ölümünün sağlık bakanlığınca araştırıldığını söyledi.

Eyalette 73 çocuğun enfekte olduğunu ve olayın ciddiye alınması gerektiğini belirten Cuomo, “Nadir de olsa Covid bulaşmış bazı çocuklarda Kawasaki hastalığı veya toksik şok sendromuna benzer semptomlara rastlıyoruz” dedi.

