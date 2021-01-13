HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de korona aşıları çöpe gidiyor!

ABD'de korona aşıları çöpe gidiyor!

13.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de korona aşıları çöpe gidiyor!

ABD'de koronavirüs aşılarının kullanılmadığı gerekçesiyle çöp olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bazı eyaletler aşıda öncelik sırasını genişletme kararı aldı. Amaç dolaplarda bekledikçe kullanılmaz hale gelen aşıların tüketilmesini sağlamak.

ABD'de devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine, eyaletlerin yetkilileri söz konusu kuralları gevşetmeye başladı.

New York eyaleti yetkilileri, ağır cezalar içeren aşı uygulama programı kurallarını gevşeterek ellerindeki dozları daha geniş kesimlere ulaştırmanın önünü açma kararı aldı.

New York Times'ın haberine göre, sağlık çalışanları bundan böyle uygulamada öncelik verilen kesimden aşı uygulamasına gelmeyenlerin olması halinde kullanım tarihi geçmek üzere olan aşıları kamuda çalışan kasiyer, eczacı, öğretmen ve teslimat çalışanları gibi gruplardaki diğer kişilere uygulayabilecek.

Eyalet Sağlık Departmanı Sözcüsü Gary C. Holmes, "Bu yeni kılavuz, aşıların hiçbirinin boşa gitmeden en yüksek oranda kullanımı için haftalardır hastanelerle yaptığımız görüşmelerin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Federal yetkililere göre, New York'a şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı gönderilmesine rağmen şu ana kadar sadece 605 bin kişiye aşı yapılabildi.

NEW YORK'TA HİZMET ÇALIŞANLARININ YÜZDE 23'Ü AŞILANDI

New York Valisi Andre Cuomo, 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, sağlık ve temel hizmet alanı çalışanlarının yüzde 70 ila 80'inin aşılanmasının hedeflendiğini ancak şimdiye kadar sadece yüzde 23'ünün aşılandığını kaydetmişti.

Cuomo, aşılamayı genişletme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Aşıların insanları beklemesi yerine, insanların kayıt yaptırarak aşı olacakları zamanı beklemesini tercih ederiz." şeklinde konuşmuştu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Stephen Hahn da aynı gün eyaletlere yaptığı çağrıda, Covid-19 aşılarının kullanım tarihinin geçme riskine karşılık federal kılavuzun belirtilen öncelik sırası gruplarını genişletebileceklerini belirtmişti.

California eyaleti bu çağrıya uyarken, New Jersey ve başkent Washington bölgesinde de kullanılmayan aşı dozlarının boşa çıkmaması için eczanelerde ve diğer aşı sağlayıcı merkezlerde sırayla ilk gelene uygulanması şeklinde halka verilmesine izin verilmeye başlandığı kaydedilmişti.

COVİD-19 AŞILAMA PROGRAMI HIZLANIYOR

Başkan Donald Trump yönetimi de eyaletlerden Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasının hızlandırılması ve ikinci dozun bekletilmemesi yönünde çağrı yapmıştı.

Sağlık Bakanı Alex Azar, bağışıklığın tehlikeye atılmaması için ülkede ilk dozu vurulan aşının ikinci dozlarının da vurulabileceğini belirterek, artık aşı programında ikinci aşamaya geçme ve ilk dozu almaya elverişli olanların çerçevesini genişletme zamanı geldiğini söylemişti.

Trump yönetimi Aralık 2020 sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, bu hızla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti.

Biden, kendi yönetiminin göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!
74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?74 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 74?

En Çok Okunan Haberler

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı

Ülkede ilk korona aşısı Devlet Başkanı'na yapıldı

Disneyland aşı merkezi oluyor!

Disneyland aşı merkezi oluyor!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

ABD Başkanı Trump’ın YouTube hesabı askıya alındı

Trump'a bir şok daha! En az 7 gün...

Trump'ı görevden alacak mı? Mike Pence'den 25. ek madde açıklaması

Trump'ı görevden alacak mı? Flaş 25. ek madde açıklaması

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.