ABD'de korona aşıları çöpe gidiyor!

ABD'de devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine, eyaletlerin yetkilileri söz konusu kuralları gevşetmeye başladı.

New York eyaleti yetkilileri, ağır cezalar içeren aşı uygulama programı kurallarını gevşeterek ellerindeki dozları daha geniş kesimlere ulaştırmanın önünü açma kararı aldı.

New York Times'ın haberine göre, sağlık çalışanları bundan böyle uygulamada öncelik verilen kesimden aşı uygulamasına gelmeyenlerin olması halinde kullanım tarihi geçmek üzere olan aşıları kamuda çalışan kasiyer, eczacı, öğretmen ve teslimat çalışanları gibi gruplardaki diğer kişilere uygulayabilecek.

Eyalet Sağlık Departmanı Sözcüsü Gary C. Holmes, "Bu yeni kılavuz, aşıların hiçbirinin boşa gitmeden en yüksek oranda kullanımı için haftalardır hastanelerle yaptığımız görüşmelerin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Federal yetkililere göre, New York'a şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı gönderilmesine rağmen şu ana kadar sadece 605 bin kişiye aşı yapılabildi.