HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de korona ve dev eşek arılarının ardından yeni tehdit!

ABD’de korona ve dev eşek arılarının ardından yeni tehdit!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Sahip olduğu 1 milyon 700 bini aşkın Covid-19 vakası ve 100 bine yakın virüs kaynaklı ölümle yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD’deyi dev eşek arılarının ardından milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde 17 yıllık döngülerinin ardından ağustos böceklerinin toprak altından çıkmaya başladığı belirtildi.

ABD’de korona ve dev eşek arılarının ardından yeni tehdit!

CNN’de yer alan habere göre ABD’de dönüm başına 1,5 milyon kadar ağustosböceği ortaya çıkabilir ve Güneybatı Virginia'da yaşayan insanlar, Kuzey Carolina ve Batı Virginia'nın bazı bölümleri bu benzersiz olaya şahit olabilir.

BÖCEKLERİN EN UZUN ÖMÜRLÜSÜ

Periyodik bir yaşamı olan ağustos böcekleri, özellikle de "Magicicada septendecim", bütün böcekler arasında en uzun ömürlü olanları olarak biliniyor.

Böceklerin, yaşamları toprak altında başlıyor, kurtçuk halindeyken ağaç köklerinin özsuyunu emerek besleniyorlar. Bu şekilde 13 veya 17 yıl geçirdikten sonra yetişkin ağustos böcekleri yeryüzüne çıkıyor.

Büyük sürüler halinde ortalığı kapladıktan sonra birkaç hafta içinde çiftleşip yumurta bırakıyorlar. Ardından da ölüyorlar Periyodik ağustos böceklerinin neden sadece 13 veya 17 yılda bir ortaya çıktığı bilim dünyasında gizemini koruyor.

YAPTIKLARI GÜRÜLTÜ KATLANILMAZ OLABİLİR

Ağustos böcekleri insanlar için zararsız, ancak milyonlarcasının birlikte yaptığı gürültü bölgede yaşayan sakinler için zaman zaman katlanılmaz olabilir.

Virgina Tech Üniversitesi Entomoloji Bölümi’nde araştırmacı olan Eric Day, “Aynı anda çok sayıda ağustosböceği mahallelerde ve çiftliklerde önemli bir gürültü sorunu yaratabilir. Umarım, bu olayın ne kadar seyrek ve muhteşem olduğu düşüncesi, bölge insanlarının duyduğu rahatsızlığın önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.

BAZI BİTKİ TÜRLERİ İÇİN TEHLİKE

Bununla birlikte, dişilerin yumurta bırakma alışkanlıkları nedeniyle ağustos böceklerinin orkide, üzüm ve ağaçlar için tehlike yaratabileceği belirtildi.

Virginia Tech Entomoloji Bölümü'nde profesör olan Doug Pfeiffer, "Böcekler, Ağustos aylarında ezici sayılarda ortaya çıkabilir ve tahmin edilen faaliyet alanlarındaki yetiştiriciler dikkatli olmalıdır” uyarısını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Putin'in sağ kolu koronayı yendiPutin'in sağ kolu koronayı yendi
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Putin'in sağ kolu koronayı yendi

Putin'in sağ kolu koronayı yendi

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü

İngiltere’de plajda kavga

İngiltere’de plajda kavga

Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.