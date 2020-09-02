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ABD’de koronadan hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Detroit kentinde yaşayan halk, Belle Isle Park'ına koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişinin fotoğrafını astı.

ABD’de koronadan hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!

ABD’nin Detroit kentinde yaşayan halk, koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişiyi anmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

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Bölge halkı, kentteki Belle Isle Park'ı güzergahındaki yol kenarına koronavirüs salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişinin fotoğrafını astı.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLMEDİ

Belediye Başkanı Mike Duggan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Detroit'i Anma Günü" ilan edildiğini ve pandemiden hayatını kaybenlerin anısına anma töreni düzenlediğini kaydetti. Duggan, "Bugün birlikte yas tutma şansımız var" diye konuşarak, salgında hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin yasaklar gereği ailelerine teslim edilemediğini de belirtti.

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