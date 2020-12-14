HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 'koronalıyım' diyerek polise tüküren kişiye hapis cezası

ABD'de 'koronalıyım' diyerek polise tüküren kişiye hapis cezası

14.12.2020 08:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de 'koronalıyım' diyerek polise tüküren kişiye hapis cezası

ABD'de bir polis memuruna tükürdükten sonra yeni tip koronavirüs (Covid-19) olduğunu iddia eden bir kişi iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’nin Oregon eyaletinde 36 yaşındaki Daniel Ray Stubblefield, 23 Mart’ta koronavirüs olduğunu söyleyerek bir polisin yüzüne ilk önce öksürmüş ardından da dört kez tükürmüştü. Söz konusu polis şikayetçi olmazken yetkililer Stubblefield’e ait farklı davalara bağlı olarak tutuklama emri çıkarttı.

Polisin koronavirüs testi negatif çıkarken alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan Stubblefield için karar belli oldu. İki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Stubblefield’in avukatları kendisinin akıl sağlığı ve alkol sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini söyledi.

''NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM''

Suçunu kabul eden Stubblefield, “Bana ne yaptığım söylendiğinde bile çoğu zaman bunları hatırlayamıyorum. Hapishanede yeni uyandım. Bu bağımlılığı yenmek için çok uğraşıyorum. İncittiğim her şey için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Ünlü romancı John le Carre hayatını kaybettiÜnlü romancı John le Carre hayatını kaybetti
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

ABD'de siber saldırı alarmı! Acil olarak toplandılar

ABD'de siber saldırı alarmı! Acil olarak toplandılar

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Dağlık Karabağ’da çatışmalar yeniden mi başlıyor?

Dağlık Karabağ’da çatışmalar yeniden mi başlıyor?

ABD Hazine ve Maliye bakanlıklarına 'yabancı bir hükümetten' siber saldırı

ABD'de siber saldırı alarmı! Acil olarak toplandılar

Ünlü romancı John le Carre hayatını kaybetti

Ünlü romancı John le Carre hayatını kaybetti

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Pandemi döneminde Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

İtalya'da son 24 saatte 484 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 484 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.