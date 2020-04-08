HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de koronavirüs anketi: Obama, Trump’ı geride bıraktı

ABD’de koronavirüs anketi: Obama, Trump’ı geride bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 22:25 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir ankette çoğunluğun eski Başkan Barack Obama'nın koronavirüs salgınını, mevcut Başkan Donald Trump'tan daha iyi yöneteceğini düşündüğü ortaya çıktı.

ABD’de koronavirüs anketi: Obama, Trump’ı geride bıraktı

Politico Dergisi ile Morning Consult şirketinin 1990 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 52'si Obama'nın, yüzde 38'i Trump'ın koronavirüs salgınını daha iyi yönetebileceğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 54'ü Trump'ın salgın yönetimini "kötü" ya da "fena değil" olarak değerlendirirken, "iyi" ya da "mükemmel" bulanların oranı yüzde 40'ta kaldı.

Öte yandan ankette Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden ile kıyaslandığında ise Trump daha öne çıktı.

Katılımcıların yüzde 36'sı koronavirüs krizini Biden'ın daha iyi yönetebileceğini düşünürken, bu oran Trump için yüzde 44 düzeyinde çıktı.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Fransa'dan korkutan korovirüs açıklaması!Fransa'dan korkutan korovirüs açıklaması!
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
ABD Trump Obama koronavirüs anket

En Çok Okunan Haberler

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Terörist Fadıl Ekinci öldürüldü

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

90'lı yıllardaki görüntüsü şaşkına çevirdi

90'lı yıllardaki görüntüsü şaşkına çevirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Diğer Haberler
Fransa'da serbest dolaşımın sınırılandırma süresi yeniden uzatıldı

Fransa'da korona önlemi! Süre uzatıldı

Fransa'dan korkutan korovirüs açıklaması: 17 milyon kişi ölüm riski altında

Fransa'dan korkutan korovirüs açıklaması!

New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı

NYT: Suudi Arabistan kraliyet ailesine de koronavirüs bulaştı

Veliaht Prens, Türkiye ve Rusya arasındaki ateşkesi bozmak için Esed'e para teklif etti iddiası!

Türkiye ve Rusya arasındaki ateşkesi bozmak için Esed'e para teklif etti iddiası!

Trump'ın savaş açtığı DSÖ'den cevap: Bu ateşle oynamak gibi bir şey

Trump'ın savaş açtığı DSÖ'den cevap: Bu ateşle oynamak gibi

Fransa'da koronavirüsten 541 can kaybı daha

Fransa'da 541 can kaybı daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.