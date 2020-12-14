ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımı başladı

Kentucky eyaleti valisi Andy Beshear, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ülkede ilk kendi eyaletinde uygulanacağını açıkladı.

Beshear dün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Aşının ilk kez yarın sabah eyaletimizde uygulanacağına inanıyoruz. Virüsü sonlandırmaya 24 saatten daha yakınız" dedi.

ABD'de ilk koronavirüs vakası 11 ay önce görüldü. Şu ana kadar yaklaşık 300,000 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Bazı modellere göre aşı ilkbahar-yaz aylarında yaygın olarak uygulanana kadar ABD'de ölü sayısının 500,000'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.



