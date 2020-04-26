ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Salgınında can kaybı 54 bini geçti

Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs salgını nedeniyle bilanço artmaya devam ediyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 265’e, toplam vaka sayısı ise 960 bin 896’ya yükseldi. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York’ta ise vaka sayısı 288 bin 313’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 9’a yükseldi. New York’un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 863’e, vaka sayısı 105 bin 523’e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet olan Massachusetts eyaletinde de vaka sayısı 53 bin 343’e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 730’a yükseldi. Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan California eyaletinde vaka sayısı 42 bin 596’ya, ölü sayısı ise bin 695’e yükseldi. Illinois’de Covid-19 vaka sayısı 41 bin 777 olurken, bin 875 kişi hayatını kaybetti. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 41 bin 153 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı bin 793’e ulaştı. Michigan’da vaka sayısı 37 bin 203’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 274’e ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 30 bin 839 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 55 oldu. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 26 bin 512, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 703 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 24 bin 582’ye yükseldiği, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının bin 862 olduğu belirtildi.