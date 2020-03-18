HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 07:21 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 6 bin 362, ölü sayısının ise 108'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 108'e yükseldi

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, Kaliforniya'da 12 ölüm haberi rapor edildi.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
ABD'de Biden'ın zafer gecesi ABD'de Biden'ın zafer gecesi
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de koronavirüs koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Gül'den karantinayı delen 2 yolcu hakkında açıklama

Bakan Gül'den karantinayı delen 2 yolcu hakkında açıklama

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

ABD'de ulusal acil durum ilanı

ABD'de ulusal acil durum ilanı

Diğer Haberler
ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden'ın zafer gecesi

ABD'de Biden'ın zafer gecesi

ABD'den Suriye'de flaş hamle! El-Kaim askeri üssünü Irak'a devrettiler

ABD'den Suriye'de flaş hamle! Askeri üssü devredip çekildiler

O iddia gündemi sarsmıştı! Trump'tan Çin'e zehir zemberek koronavirüs sözleri

Trump'tan Çin'e zehir zemberek koronavirüs sözleri

Kabus büyüyor! Dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum

Dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum

Merkel'den Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptığı görüşme hakkında kritik değerlendirme

Merkel'den Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptığı görüşme hakkında kritik değerlendirme

İran’da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu

İran’da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.