ABD'de koronavirüs nedeniyle iki eyalette acil durum ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında günlük gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Teksas ve Florida eyaletlerinde acil durum ilan edilmesi kararına onay verdiğini duyurdu. Trump açıklamasında, "Ekonomiyi bir an önce eski haline getirmek için birçok insanın iş hayatına dönmesi gerekiyor" şeklindeki açıklamalarını bir kez daha tekrarladı. Trump, "Birçok insan işine geri dönmek istiyor. Aceleyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilim insanları ve kabine üyeleriyle tekrar görüşüp bir karara varacağız. Bu önlemler ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider" dedi. 'HİÇBİR ŞEY ONLARIN GÖSTERDİKLERİ GİBİ DEĞİL'



ABD Başkanı Trump, "Bazı gazete ve televizyon kanallarının koronavirüs salgınıyla ilgili yalan haberlerine inanmayın, hiçbir şey onların gösterdikleri gibi değil" ifadelerini kullandı. 5 EYALETTE OHAL KARARI



Geçtiğimiz hafta da New York, Kaliforniya, Illinois, Louisiana ve Washington eyaletlerinde olağanüstü halin uygulanması talimatını verilmişti.

'EN AZ 40 BİN KİŞİ SALGINDAN ÖLEBİLİR'



Koronavirüs salgınını "büyüyen bir kriz" olarak nitelendiren New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kontrol altına alınamayan koronavirüs nedeniyle şehirde yaşayan insanların yarısı hastalığa yakalanacak ve en az 40 bin kişi salgından ölebilir" dedi. Bill de Blasio, "İnsanlar felakete hazır olmalılar. Nisan ve Mayıs ayı bundan daha çok zor olabilir" şeklinde konuştu. New York’ta yaklaşık 4 milyon insanın daha koronavirüse yakalanacağı konusunda uyarıda bulunan Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalet genelinde tıbbi malzeme sıkıntısının yaşandığını ve hastanelerin gün geçtikçe dolduğunu belirtti. YARDIMA İTİRAZ ETTİ



ABD Başkanı Trump’ı eleştiren New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, gelen mali yardıma itiraz ederek, "150 milyar Dolarlık havuzdan New York’a 1 milyar dolar vermek akıl işi değil. Şu anda bu ülkedeki vakaların üçte biri durumundayız. Birisi Washington’da matematik yapıyor ve bu süreçte New York’un ihtiyaçları karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.