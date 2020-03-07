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ABD’de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 01:59 | Son Güncelleme

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde koronavirüs nedeniyle beş okulun kapatıldığı açıklandı. ABD genelinde toplam 267 koronavirüs vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı 14 ölüm yaşandı.

ABD’de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, dünya ülkelerine yayılırken panik yaratmaya devam ediyor. Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde 2 ilkokul, 2 ortaokul ve bir lisede bazı öğrenci ve okul personelinde virüs belirtilerinin ortaya çıkmasıyla, okullar önlem amaçlı kapatıldı.

Pensilvanya Valisi Tom Wolf konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Delaware County ve Wayne County’de iki koronavirüs vakası olduğunu ve kişilerin evlerinde karantinaya alındığını açıkladı. Wolf, “Bugün Pensilvanya’da ilk iki teyit edilmiş koronavirüs vakamız var. Bu virüsün yayılmasını yavaşlatmaya hazırız” ifadelerini kullanırken Bucks County bölgesinde kapatılan beş okulla ile ilgili ise eyalet sağlık yetkililerinin durumu çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Yetkililer, 2 kişide virüs tespit edilmesinin ardından belirti gösteren kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını belirterek, okullarda görev yapan tüm personel ve öğrencilerin testten geçirileceğini açıkladı.

Eğitime ara verilen 5 okulda, eğitimin tekrar ne zaman başlanacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD genelinde toplam 267 koronavirüs vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı 14 ölüm yaşandı.

(İHA)

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ABD koronavirüs Pensilvanya Okul

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