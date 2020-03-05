ABD'de koronavirüs paniği! California eyaletinde acil durum ilan edildi

ABD basınındaki haberlere göre, California'nın 12 idari bölgesinde 50'den fazla kişide yeni tip koronavirüs görüldü. Eyalette acil durum ilanı, California Valisi Gavin Newsom tarafından duyuruldu.

ABD'de Washington ve Florida eyaletlerinde de yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla acil durum ilan edilmişti.

ABD genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselmiş, California eyaletinde ilk kez bir kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirmiş, Washington eyaletinde de 10 kişi ölmüştü.

160 KORONAVİRÜS VAKASI BULUNUYOR

ABD'de çoğu Washington'da olmak üzere 15 eyalette 160 virüs vakası bulunuyor.

Kaynak: AA

