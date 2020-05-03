HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 24 saatte 1711 arttı

ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 24 saatte 1711 arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2020 17:05 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 24 saatte 1711 arttı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 494'e yükseldi.

ABD'yi, 245 bin 567 vakayla İspanya, 209 bin 328 vakayla İtalya ve 182 bin 260 vakayla İngiltere takip ediyor.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 123 bin 717 vakayla New Jersey ve 66 bin 263 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 910'a yükseldi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladıKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladı
Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştıDünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Playstation 4

Playstation 4

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Diğer Haberler
Fotoğrafları Reuters paylaştı! Koronavirüs günlerinde plajlar doldu taştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Çin'de bilim insanlarının koruyucu kıyafetsiz fotoğrafları web sitesinden silindi

Çin'de tartışma yaratacak olay! O fotoğrafların hepsini sildiler

Koronavirüs ile mücadelede umut veren gelişme

Koronavirüs ile mücadelede umut veren gelişme

Rusya ve İran’dan, aşı bilgilerini çalmak için İngiltere’ye siber saldırı iddiası

İngiltere'de flaş Rusya ve İran iddiası! Çalmak için saldırdılar

Koronavirüsün en sert vurduğu ülkeden iyi haber! İspanya'da 7 hafta sonra bir ilk

İspanya'da 7 hafta sonra bir ilk!

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti

İşte dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.