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ABD'de koronavirüs tedavisi için çıkarılan fatura şaşkına çevirdi: Bu şaka olmalı

24.06.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört aylık koronavirüs tedavisi gördükten sonra ağır fatura ile karşı karşıya kalan kadın, söz konusu masraf giderlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımını ''ABD hastanesinde dört ay...'' başlığıyla yapan kadın kesilen faturanın 2 milyon dolar üzerinde olduğunu gösteriyor.

ABD'de koronavirüs tedavisi için çıkarılan fatura şaşkına çevirdi: Bu şaka olmalı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıbbi bakımın maliyetlerinin korkunç derecede yüksek olduğunu, koronavirüs tedavisi gören bir kadın TikTok hesabında gösterdi.

TikTok'ta letstalkaboutbusiness kullanıcı adını kullanan ABD'li kadın dört aylık tedavi sonrasında kendisine kesilen faturayı ''ABD hastanesinde dört ay...'' başlığıyla paylaştı.

Toplamda 2 milyon 850 bin dolar fatura çıkarılan kadın için uygulanan tedaviler arasında laboratuvar çalışması, yoğun bakım ünitesi ve ultrason tedavisi gibi giderler yer alıyordu.

@letstalkaboutbusiness

So this is crazy.. ##AsSceneOnTubi ##PrimeDayDealsDance ##BombPopAwards ##WidenTheScreen ##SipIntoSummer #

♬ Nobody - Mitski

''SAĞLIK SİGORTAN OLDUĞUNU UMUYORUZ''

Video, ABD'li TikTok kullanıcıları arasında büyük tepkiye neden olurken birçoğu, tedavi maliyetinin bu kadar astronomik bir miktarda olduğuna inanmıyordu. Çoğu kişi de ABD sağlık sistemini eleştirerek şöyle yorumlarda bulundular: Amerika gerçekten Gucci kuşağında bir üçüncü dünya ülkesi. Gerçek olmasına imkan yok. Bu şaka olmalı. Maaşımın yüzde 34'ünün vergilere gitmesine sevindim. Sağlık sigortası olduğunu umuyoruz.

Başka bir TikTok kullancısı ise bu maliyetlerin sigorta tarafından karşılanacağını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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