ABD'de koronavirüs tedavisi sonrası şoke eden fatura! Tam 35 bin dolar ödedi

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilen ABD'deki hastane faturaları Kovid-19 salgını nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan ve daha sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir kadın yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı. Nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Askini, ilk olarak Boston'da bir hastanenin acil servisine gittiğini ve burada kendisine "zaturre" olabileceği ve evine gidebileceğinin söylendiğini anlattı. Belirtilerinin sürmesi ve kötüleşmesi üzerine iki kere daha hastaneye gittiğini ve son gidişinde kendisine Kovid-19 testi yapıldığını belirten Askini, testten 3 gün sonra aldığı sonuçlarda kendisinde virüse rastlandığını kaydetti. Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." ifadelerini kullandı.

Virüsü atlattığını ancak yine de tedbiri elden bırakmadığını kaydeden Askini, söz konusu ücretin karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve bekleme sürecinde olduğunu aktardı. SİGORTA KAPSAMINDA VE HASTENELERE GÖRE FATURALAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR ABD'de Kovid-19 testleri, Trump'ın imzaladığı yasa tasarısının ardından ücretsiz hale getirildi. Ancak yine de ilk muayene ve tedavi süreci için hastalara çıkacak faturanın ne kadar olduğu, testin hangi laboratuvarda yapıldığına, tedavi uygulanan hastaneye ve kişinin sağlık sigortasının kapsamına göre farklılık gösteriyor. Kaiser Family Foundation'ın yayımladığı bir araştırmaya göre, Kovid-19 testleri ve tedavisi için ABD'lilere ortalama 9 bin dolar fatura çıkarken, kişinin tedavi sürecine göre bu rakam 20 bin doları bulabiliyor. NEW YORK'TA ÖLÜMLER ÇİFT BASAMAKLI RAKAMLARA ULAŞTI ABD'nin New York (NY) eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümleri cuma gününden itibaren çift rakamlara çıktı. Yetkililer, cumartesi günü New York eyaletinde yeni vaka sayısını 3200 olarak belirtirken, bunun ABD’de bir eyalette gün içinde ulaşılan en yüksek rakam olduğu tespit edildi.

New York City (NYC) Sağlık Departmanının verdiği bilgiye göre, cuma geç saatlerde 7500’e çıkan vaka sayısı cumartesi son güncellemelere göre 10 binin üzerinde seyrederken, bir gün önce 43 olan ölüm sayısı ise 56’ya yükselmiş durumda. Cuma sabahı 10 ile akşam 18.00 arasında New York'ta virüsten ölen sayısı 14 olarak tespit edilirken, gün başında 29 olan ölüm sayısı mesai sounda 43’ü bulmuş, sekiz saatlik sürede eyaletteki vaka sayısı da 5.151'den 5.683'e yükselmişti. NYC'nin 5 ilçesinden en çok salgın vakası 1750 ile Brooklyn'de görülürken Queens 1.514, Manhattan 1.402, Bronx 736 ve Staten Island 285 vaka ile Brooklyn’i takip etti. New York’un ABD’de Kovid-19 salgını konusunda diğer eyaletlerden çok farklı bir konumda olduğunu belirten NYC Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün yaptığı basın toplantısında, "Bunu söylemekten nefret ediyorum, ama doğru: Artık bu krizin merkez üssüyüz." ifadelerini kullanmıştı. NEW YORK VALİSİ: 30 BİN SOLUNUM CİHAZINA İHTİYACIMIZ VAR New York Valisi Andrew Cuomo, 6 bin solunum cihazları bulunduğunu, 30 bin solunum cihazına ihtiyaç olduğu belirtti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında hayatını kaybedenler artmaya devam ediyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı basın toplantısında korona virüs vaka sayısının 3 bin 247 artarak 11 bin 645 olduğunu açıkladı. Vali Cuomo, “30 bin akciğer destek cihazına ihtiyacımız var ancak, sadece 6 bin taneye sahibiz” dedi. New York Valisi Andrew Cuomo, New York’a 1 milyon maske getireceğini duyurdu. ABD’de toplam korona virüsü vakası 24 bin 142’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 288’e ulaştı. NETANYAHU: ÖLÜ SAYISI ONBİNLERİ BULABİLİR İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi. İsrail Kanal 12 Televizyonu'na konuşan Netanyahu, "Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor. Sağlık Bakanlığı ilerleyen günlerde günde 20 bin kişiye test uygulayabilir." dedi. "Koronavirüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu. Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti. İTALYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4 BİN 825'E YÜKSELDİ Son dakika haberine göre, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 793 kişi yaşamını yitirdi. Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya’da virüs nedeniyle 793 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 4 bin 825’e yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat’ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi. Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktardı. ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41’inin 80-89 yaş arası, yüzde 35’inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.

KIBRIS RUM KESİMİNDE İLK ÖLÜM Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti. Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede bugün 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı. LÜBNAN'DA VAKA SAYISI 230'A YÜKSELDİ Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 230'a çıktığını söyledi. Başbakan Diyab, salgınla ilgili gelişmeleri ele almak üzere gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardında düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayının 230'a yükseldiğini belirtti. Son iki günde vaka sayısında artış olduğuna dikkati çeken Diyab, dünden beri vakaların hızla yükselmesinin, toplumu tehdit eden bir uyarı olarak algılanması gerektiğine vurgu yaptı. Salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı kararların halk tarafından yeterli derecede idrak edilmediğinden vakaların birden çok bölgede görüldüğünü söyleyen Diyab, bundan sonra vatandaşın zaruri durum olmadığı haller dışında evde kalmasını sağlamak için ordu, emniyet ve belediyeleri harekete geçireceklerini kaydetti.

Ülke genelindeki şehirlerarası ve uluslararası yollarda kontrol noktalarının oluşturulacağı ve güvenlik devriyelerin gerçekleştirileceğini aktaran Diyab, vatandaşın desteği olmadan devletin tek başına bu salgının önüne geçmeyeceğini dile getirdi. Başbakan Diyab'ın açıklamasının ardından şehirlerde askeri devriyeler başladı. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 206, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 4'e yükseldiğini duyurmuştu. MISIR'DA CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 2 kişi artarak 10'a yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 68 yaşındaki bir kadın ile 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 9 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısının ise 294'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklanmıştı. ŞİLİ'DE İLK ÖLÜM Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu. Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti. Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü. LİBYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bütün Libya topraklarında, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Uygulamanın pazar gününden itibaren başlayacağı bildirilen açıklamada, önlemler çerçevesinde kafeler, eğlence yerleri ve düğün salonları gibi mekanların tamamen kapatılacağı, toplu taşıt araçlarının kullanımının yasaklanacağı belirtildi. Sokağa çıkma yasağının geçerli olmadığı saatlerde sadece akaryakıt istasyonları, ekmek fırınları ve marketlerin açık olacağı kaydedildi.

GÜNEY AMERİKA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR Güney Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve hastalıktan ölenlerin sayısı artıyor. Latin Amerika'da ilk vakanın görüldüğü Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e, vaka sayısı 1025'e yükseldi. Virüsten en çok etkilenen ve ülkenin en zengin eyaleti Sao Paulo'da karantina ilan edildi. Nüfusu 44 milyonu aşan Brezilya'nın en kalabalık ve en zengin eyaleti Sao Paulo'da 15 gün karantina uygulanacak. Sao Paulo'da 15 kişi hayatını kaybetti, 396 vaka kaydedildi. BOLİVYA'DA KARANTİNA İLAN EDİLDİ Bolivya'da 19 kişide görülen koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantina ilan edildi. Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, ülkede pazar gününden itibaren 14 gün karantina uygulanacağını, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerin öğle saatlerine kadar açık kalacağını ve her evden bir kişinin alışveriş için dışarı çıkabileceğini açıkladı. Hastane ve sağlık merkezlerinin hizmet vereceğini belirten Anez, halkın sağlık hizmeti ihtiyacı duyduğunda evden çıkabileceğini sözlerine ekledi. Öte yandan, Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti ve ülkedeki vaka sayısı 4'ü ölü 158, Şili'de 537, Uruguay'da 110, Paraguy'da 1'i ölü 18, Peru'da 5'i ölü 318, Ekvador'da 7'si ölü 506, Kolombiya'da 196, Venezuela'da 42 olarak kaydedildi.

RUSYA VE ORTA ASYA'DA TEDBİRLER SIKLAŞIYOR Rusya, Ukrayna, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken, tedbirler sıkılaştırılıyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bir gün içinde Rusya’nın 18 bölgesinde 53 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 253'ten 306'ya ulaştı. Rus Posta Şirketi, 15 ülkeye kargo hizmetlerini geçici süreliğine durdurdu, bazı sinemalar da faaliyetlerine ara verdi. AZERBAYCAN'DA KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ KISITLANDI Azerbaycan'da, koronavirüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla kafe, restoran ve internet kafelerin çalışma saatleri 09.00-15.00 olarak belirlendi. Bakanlar Kurulunun yeni düzenlemesine göre, kafe ve restoranlar 21.00'e kadar açık olacak ancak 15.00'ten sonra müşteri ağırlamayacak, sadece evlere sipariş gerçekleştirebilecek. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkeye dönen vatandaşların 14-28 gün süreyle karantina altına alınacağı duyuruldu. Ülkedeki otel zincirlerinden biri de tesislerini karantinaya alınacak yurttaşlar için tahsis etti.

Öte yandan, Azerbaycan'da 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve tedavisi devam eden hasta sayısı 42 oldu.

Ülkede, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla kurulan Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonuna bağış kampanyası başlatıldı. Aliyev de bir yıllık maaşını fona bağışladı. KIRGIZİSTAN'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ Kırgızistan hükümeti, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 1 aylık acil durum ilan etti. Bişkek ve Oş şehirlerinde belediye araçlarından insanların sokağa çıkmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da yurt dışında bulunan vatandaşlarından acil durumları olmadıkça ülkeye dönmemesini istedi. Öte yandan, 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve ülkedeki vaka sayısı 14 oldu. VAKA SAYILARI ARTTI Daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da vaka sayısı 47'ye, Moldova'da 80'e, Özbekistan'da 41'e, Gürcistan'da 48'e ulaştı. BOLİVYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEÇİMLER İPTAL Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), ülkede 3 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimin ertelenmesi kararı aldı. Mahkeme Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle genel seçimin ertelendiğini, yeni seçim tarihinin ülkenin siyasi kesimleriyle anlaşmalı olarak belirleneceğini duyurdu.

Mahkemenin, ülkede ilan edilen karantina süresince çalışmayı durduracağını belirten Romero, yeni seçim tarihinin Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinde yapılacak oylamayla tespit edileceğini kaydetti. Virüsün 19 kişide görüldüğü Bolivya'da pazar gününden itibaren 14 gün geçerli olacak karantina ilan edilmişti. ALMANYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE EZAN SESİ YÜKSELDİ Almanya’nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi’nde korona virüs nedeniyle ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu. Almanya’nın genelinde ezanlar yasaklardan dolayı cami içerisinde okunuyor. Korona virüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verildiği için bugün akşam ezanının okunmasına izin verildi. DİTİB Duisburg Merkez Camisi akşam namazı ezanını dışarıdan duyulacak şekilde hoparlörlerden okudu. GANA'DA KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, Gana'ya gelen 61 yaşındaki bir Lübnan vatandaşının ülkenin Kumasi şehrinde virüsten yaşamını yitirdiğini belirtti.